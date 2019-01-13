Непогода: Водители грузовиков больше суток не могли преодолеть подъем в Лисичанске (Фото). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) водители грузовиков из-за погодных условий больше суток не могли преодолеть подъем в районе Горы Поповой. Об этом сегодня, 13 января, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

«Из-за резкой оттепели, вслед за которой быстро установилась морозная погода, дорога покрылась толстым слоем льда, что значительно усложняло движение автомобилей, особенно тяжеловесных», – говорится в сообщении.

Так, дорожное движение в районе подъема регулировали и организовывали патрульные полицейские. Кроме гололеда движение усложнялось скоплением более чем десятка грузовых автомобилей.

«Только под утро, совместными усилиями спасателей, военных и патрульных удалось освободить из ледовой ловушки тринадцать водителей. Руководителю коммунального предприятия, ответственного за состояние дорожного покрытия, патрульные выдали предписание на устранение недостатков», – подытожили в полиции.

Напомним, в Луганской области работают 66 пунктов обогрева и помощи.

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