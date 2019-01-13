Ситуация в пунктах пропуска днем 13 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Мурочка «11:12. Майорск в Украину, машин штук 40-50, людей пол сетки»;

Людмила: «11:34. Горловка. Машин 30 до шлагбаума»;

Мурочка: «11:52. Днр в Горловку 30 машин, 15 супер льгота, людей человек 50»;

Натали: «13:36. Со стороны Артемовска на укр, б/а сразу на проверку, на дно – 10-15 машин. Со стороны Майорска машин 50 (до поста ГАИ), на украинском сразу на проверку. Пеших не много с обоих сторон»;

Ботан: «14:02. Майорск в Украину. ГАИ пусто. Таможня+- 40».

КПВВ «Марьинка»:

Bad: «11:02. Каргил – до моста, льоты машин 40»;

Татьяна: «12:02. На Каргиле в Донецк 20 машин основной и около 10 льготы, из Донецка 20 льготы и основная почти до моста»;

Влад: «13:12. На Каргиле в Донецк машин 60-70 плюс льготы около 30 и, конечно, суперльгота... Стоим без движения»;

Анатолий: «14:09. Каргил из Донецка основная 70, льготы 20. Каргил на Донецк много машин. Запускают по 10 машин в каждом направлении».

КПВВ «Новотроицкое»:

Татьяна: «11:07. В сторону Украины машин 50-60. Плохо видно. На Еленовке в сторону Донецка машин 20»;

Елена: «11:27. Еленовка на 9:00 по Украине до 3-го туалета»;

Андрей «13:19. Еленовка в Украину не менее 100 основной + 27 льготы»;

Ваня «13:54. На Новотроицке в сторону Донецка сразу на проверку»;

Ангелина: «14:03. Еленовка стала. 3 ряда на выезд в Украину».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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