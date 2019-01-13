Изгнание Бойко из «Оппоблока»: Политический демарш забрел в судебные коридоры. Новости

После того как бывший нардеп от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил об участии в президентской гонке под флагами другой политсилы и за это был исключен из фракции, оппозиционеров засыпали судебными исками, передает ТК «Украина».

Подаются абсолютно одинаковые заявления об отмене решений «Оппозиционного блока» и изменений в уставе политсилы. От Минюста требуют «закрыть» партию «Оппозиционный блок – партия мира и развития», с которой оппозиционеры готовятся к выборам.

По мнению политолога Кость Бондаренко, такие действия политических изгнанников являются злоупотреблением правом на судопроизводство и препятствием деятельности политической силы.

«19 декабря господин Бойко сначала сделал наверное эмоциональное заявление, считая, что сразу же по его заявлению фактически большая часть "Оппозиционного блока" пойдет за ним. 27 декабря он решил действовать по принципу "сгорел дом, гори и хата". Создается такое впечатление, что эта политическая сила пытается бороться не столько с властью, что является главной задачей оппозиции, сколько с другими представителями оппозиции», – говорит Бондаренко.

Напомним, что осенью прошлого года Юрий Бойко заявил о намерении участвовать в президентской гонке от другой политической силы и надеялся на поддержку большинства однопартийцев. За это он был исключен из фракции «Оппозиционный блок». Его бывшие однопартийцы проголосовали за это, а также поддержали выдвижение от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, в качестве мести лидеры блока оказались в санкционных списках России.

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