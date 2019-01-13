Жуткие ДТП в «ЛНР»: Пять человек травмированы. Новости

На неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области произошли два ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 13 января, сообщает «МЧС ЛНР».

Так, у села Гаевое 12 января столкнулись автомобиль Audi A6 и рейсовый автобус «Москва – Стаханов». В аварии пострадал мальчик 2014 года рождения, который ехал в легковом автомобиле.

Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, подкожной гематомой височной области справа, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей и села Придорожное. На дороге столкнулись Ford Transit, Daewoo Nexia и ВАЗ-21099.

В аварии пострадал водитель и трое пассажиров автомобиля ВАЗ: Водитель, мужчина 1971 года рождения, диагноз – сотрясение головного мозга, ушиб позвоночника и грудной клетки, закрытый перелом левого плеча. Состояние удовлетворительное. Женщина 1961 года рождения, диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, ушиб грудной клетки, закрытый перелом верхней трети правого бедра. Состояние средней тяжести. Женщина 1992 года рождения, диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаная рана подбородка, ушиб грудной клетки, ушиб правой кисти, правой голени и левого коленного сустава. Состояние средней тяжести. Мужчина 1990 года рождения, диагноз – ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавших госпитализировали в больницу Краснодона.