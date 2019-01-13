Луганщина: Мужчина пытался незаконно провезти обувь и авторадиаторы из России через границу (Фото). Новости

В Луганской области гражданин Украины пытался незаконно переместить через государственную границу партию товаров народного потребления из России. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Партию товаров народного потребления, которую пытался переместить через границу в Украину гражданин Украины, обнаружили сегодня ночью пограничники Луганского отряда, сотрудники отдела пограничной службы "Меловое". Правоохранители получили оперативную информацию о попытке незаконного перемещения товаров через границу. К месту предполагаемого правонарушения выдвинулся пограничный наряд. В результате, на расстоянии около 30 м от линии границы, на направлении российского Тарасово-Меловского и украинского н.п. Алексеевка был задержан гражданин Украины, местный житель, который попытался переместить из России на территорию Украины 12 автомобильных радиаторов и 9 коробок с женской обувью», – говорится в сообщении.

Мужчина был задержан. Товар, сумма оценки которого составляет около 40 тыс. грн, передан представителям Государственной фискальной службы (ГФС), а транспортное средство «Таврия», на котором мужчина планировал переместить незаконный товар в Украину, был изъят сотрудниками Национальной полиции.

На мужчину были составлены административные документы за попытку нарушения государственной границы. Дальнейшую его судьбу решит суд.