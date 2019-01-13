Украина готовится возвращать Донбасс: В Генштабе раскрыли подробности. Новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. Об этом рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передают «Факты».

По его словам, Украина планирует возвращать Донбасс мирным путем. «В первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями», – заявил он.

Богдан отметил, что проведение военной операции также допускается. «На военную операцию мы пойдем только в самом крайнем случае», – отметил он.

Ранее политологи говорили, что стратегии решения конфликта с Россией в Украине нет.

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