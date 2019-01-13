В Славянске из-за ДТП отключилась система «Безопасный город» (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) в результате ДТП были повреждены осветительные опоры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный интернет-провайдер.

Отмечается, что 12 января в 10:42 на перекрестке ул. Рапно Набережная – Героев Труда, автомобиль Hyundai Santafe не справился с управлением и совершил столкновение с осветительной опорой.

В результате чего было повалено две осветительные опоры и повреждены линии связи, а так же линия наружного освещения ул. Героев Труда и ст. Славянский курорт. Прекращена работа камеры видеонаблюдения «Безопасный город».

В данный момент линии связи восстановлены.