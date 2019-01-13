В Славянске из-за ДТП отключилась система «Безопасный город» (Фото). Новости

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В Славянске из-за ДТП отключилась система «Безопасный город» (Фото)

13.01.19 15:11dnews.dn.uaНовости

Фото: Интернет-провайдер

В Славянске (Донецкая обл.) в результате ДТП были повреждены осветительные опоры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный интернет-провайдер.

Отмечается, что 12 января в 10:42 на перекрестке ул. Рапно Набережная – Героев Труда, автомобиль Hyundai Santafe не справился с управлением и совершил столкновение с осветительной опорой. 

В результате чего было повалено две осветительные опоры и повреждены линии связи, а так же линия наружного освещения ул. Героев Труда и ст. Славянский курорт. Прекращена работа камеры видеонаблюдения «Безопасный город».

В данный момент линии связи восстановлены.

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