Украина последовательно выступает за отмену права вето в Совбезе ООН, – Ельченко. Новости

Украина последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины при ООН.

Он отметил, что из-за злоупотребления РФ правом вето Совет – то ли в ходе рассмотрения российско-украинского конфликта и ситуации вокруг сбитого малайзийского самолета МН17, то ли в вопросе Солсбери и ситуации в Сирии – окажется парализованным. Ельченко убежден, что постоянный член Совета Безопасности, когда он является стороной конфликта, рассматриваемого Советом, должен быть ограниченным в возможности применения права вето по вопросу, в котором он – заинтересованная сторона.

По его словам, аналогичная норма предусмотрена также пунктом 3 ст. 27 Устава ООН, однако она постоянно игнорируется, как это было, например, во время наложения Россией вето на проект резолюции СБ относительно территориальной целостности Украины в марте 2014 г. Похожая ситуация имела место и во время еще одного вето России – на проект резолюции Совбеза относительно создания международного трибунала для расследования преступлений, связанных со сбитым МН17 в июле 2015 г.

«На этом фоне особенно цинично звучит российский нарратив о том, что, дескать, именно "институт вето" позволяет предотвратить мировые войны, поскольку заставляет всех членов ядерной пятерки искать компромисс даже в безвыходных ситуациях. Именно поэтому Украина входит в круг стран-подписантов декларации в поддержку инициативы о добровольном обязательстве представителей "постоянной пятерки" Совета Безопасности относительно отказа от использования права вето в случаях массовых преступлений», – подчеркивает дипломат.

Постпред страны при ООН подчеркивает, что Украина также присоединилась к Кодексу поведения относительно действий Совета Безопасности ООН в вопросах геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, который был разработан по инициативе группы государств «АСТ» (Accountability, Coherence, Transparency – Ответственность, Подотчетность, Транспарентность).

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