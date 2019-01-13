ДТП В Донецке: Автомобиль перелетел через трамвайные рельсы и перевернулся (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

На ул. Георгия Димитрова автомобиль Opel перелетел через трамвайные рельсы и перевернулся.

Пользователи комментируют ДТП:

Алексей: «Это же с какой скоростью надо было лететь? Мог бы и сбить человека насмерть»;

Алексей: «Соблюдал бы ПДД, ничего бы не случилось»,

Также они напоминаеют, что в этом месте с рельс сходят трамваи.

Юлия: «Там трамвай сошел с рельс и въехал в дом, где-то там же».

При этом есть ли пострадавшие в ДТП не сообщается.