ДТП В Донецке: Автомобиль перелетел через трамвайные рельсы и перевернулся (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.
На ул. Георгия Димитрова автомобиль Opel перелетел через трамвайные рельсы и перевернулся.
Пользователи комментируют ДТП:
- Алексей: «Это же с какой скоростью надо было лететь? Мог бы и сбить человека насмерть»;
- Алексей: «Соблюдал бы ПДД, ничего бы не случилось»,
Также они напоминаеют, что в этом месте с рельс сходят трамваи.
- Юлия: «Там трамвай сошел с рельс и въехал в дом, где-то там же».
При этом есть ли пострадавшие в ДТП не сообщается.
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