ДТП В Донецке: Автомобиль перелетел через трамвайные рельсы и перевернулся (Фото). Новости

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ДТП В Донецке: Автомобиль перелетел через трамвайные рельсы и перевернулся (Фото)

ДН

13.01.19 15:42dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

На ул. Георгия Димитрова автомобиль Opel перелетел через трамвайные рельсы и перевернулся.

Пользователи комментируют ДТП:

  • Алексей: «Это же с какой скоростью надо было лететь? Мог бы и сбить человека насмерть»;
  • Алексей: «Соблюдал бы ПДД, ничего бы не случилось»,

Также они напоминаеют, что в этом месте с рельс сходят трамваи.

  • Юлия: «Там трамвай сошел с рельс и въехал в дом, где-то там же».

При этом есть ли пострадавшие в ДТП не сообщается.

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