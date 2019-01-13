Повреждение водопровода под Торецком найдено: Воду в город пока будут подвозить (График). Новости

Сегодня, 13 января, бригада Часовоярского подразделения КП «Вода Донбасса» в сопровождении группы разминирования и ОБСЕ обследовали поврежденный участок водопровода Горловка – Торецк. Об этом сообщает военно-гражданская администрация города.

«В ходе проведенного обследования были осуществлены подготовительные работы для устранения повреждений водопровода. Завтра ремонтные работы будут продолжены», – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что к моменту поступления воды в город, будет действовать график подвоза воды.

«Убедительно просим не сливать воду из систем отопления», – призывают жителей.

Как сообщалось ранее, с 12 января, вероятно, из-за повреждения водопровода Горловка-Торецк, вода в городской резервуар не поступает. Город остался без водоснабжения. В нем проживает более 42 тысяч человек.

Напомним, 16 декабря, в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, был поврежден водопровод «Горловка – Торецк». Из-за увеличения потерь воды на водопроводе «Горловка – Торецк» была остановлена подача воды на прифронтовой Торецк и близлежащие населенные пункты. 17 декабря было проведено заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС, принято решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня. Жителей города просили не делать забор воды из системы центрального отопления, даже в ситуации отсутствия водоснабжения. Без централизованного водоснабжения находились 42 813 жителей. 18 декабря для возможности обследования поврежденного в результате обстрела водопровода «Горловка – Торецк» были получены гарантии с противоположной стороны.

Позже стало известно, что. Авария на участке водопровода «Горловка – Торецк», поврежденного в результате обстрела, ликвидирована, а заполнение водопровода для подачи воды на город Торецк началось 21 декабря в 16:30.

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