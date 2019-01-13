Жестокое обращение с животными: Полиция расследует проведение собачьих боев в святогорском санатории. Новости

Киевлянка Марина Назаренко сняла шокирующее видео с места собачьих боев, которые, по ее словам, устраивают на территории пансионата «Зеленый Гай» в Святогорске (Донецкая обл.). Женщина вызвала полицию, однако к моменту прибытия правоохранителей организаторы уже убрали окровавленный снег, сообщает Телеканал UA: Донбас.

Отдел Национальной полиции в Славянске начал проверку по факту жестокого обращения с животными в Святогорске.

Как сообщила пресс-служба славянских полицейских, с заявлением к ним обратилась уже местная жительница.

«На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Славянского отделения полиции. Предварительно ситуация квалифицируется по статье об жестоком обращении с животными. Эти действия наказываются арестом на срок до полугода или ограничением свободы на срок до трех лет», – сообщили в полиции.

Авторка видеозаписи утверждает, что ей не давали снимать и просили выключить телефон.