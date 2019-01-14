Катались с горки: В Мариуполе мужчина с собакой провалились в 2-метровый котлован с водой (Видео). Новости

В Мариуполе мужчина вместе с собакой провалился в 2-метровый котлован, заполненный водой. Местные жители отмечают, что котлован накануне вырыли коммунальщики. При этом котлован находится рядом с горкой, на которой катались дети.

Как рассказал пострадавший Анатолий Березовский, он попал в котлован как раз, когда с детьми катался с горки на санках. Отмечает, что если бы не старшая дочь, мог бы и не выбраться. «Дети были в шоке. Начали кричать. Особенно младший сын. Я тоже кричал – люди, спасите, помогите. Паника. Там собака барахтается и я. Моя 14-летняя дочь подошла и схватила меня за руку, которой я задержался за бугор. Благодаря этому я и вылез», – говорит Анатолий.

Котлован не огорожен, рядом нет никаких предупреждающих знаков. На горке всегда есть дети, которые также могли пострадать. «Помимо нас еще здесь катались трое детей без взрослых. Из взрослых был только я», – пояснил Анатолий.

То, что около жилых домов вырыт котлован глубиной более 2 метров, семья не знала. Масштабы угрозы мужчина увидел только когда подтаял снег. Мариуполец поясняет, что здесь под землей проложены водопроводные трубы, которые время от времени ремонтируют коммунальщики. Анатолий Березовский уверен, что именно они бросили опасный участок, не установив каких-либо предупреждающих знаков.

«Запланированы работы по откачке воды, по выяснению балансовой принадлежности данного резервуара. По результатам данного обследования будет принято решение по привлечению виновных к административной ответственности», – прокомментировал начальник отдела инспекции по благоустройству Мариупольского городского совета Сергей Цололо.

Анатолий Березовский ждать не стал и обратился в полицию.

«Если в результате проверки будут обнаружены признаки преступления, то эти данные будут внесены в Единый реестр досудебных расследований», – пояснил пресс-офицер Центрального отдела полиции Мариуполя Александр Полосухин.

Если вину коммунальщиков установят, их, скорее всего, накажут штрафом на сумму от 850 до 1700 грн. Яму же должны засыпать землей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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