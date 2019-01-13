Сорвать выдвижение в президенты: Группа Бойко подает иски против Оппозиционного блока. Новости

Бывшие члены Оппозиционного блока подают иски в суд, чтобы рейтинговая политсила, к которой когда-то принадлежали, не могла выдвинуть своего кандидата в президенты, передает ТК «Украина».

Так, группа Юрия Бойко, который решил баллотироваться от другой политсилы, стремится помешать участию в президентской гонке Александра Вилкула, чью кандидатуру поддерживает Оппозиционный блок. Поэтому сразу несколько человек подают в суд идентичные иски, пытаясь лишить Оппоблок возможности принимать решения.

Политолог Руслан Бортник считает, что такая тактика рассчитана на короткую перспективу – а именно на несколько недель, пока можно подавать документы в ЦИК. «Я думаю, на это делаются сегодня все ставки. Ситуативно на этих три недели – заблокировать съезд Оппозиционного блока и выдвижения кандидата в президенты», – прокомментировал политолог.

Напомним, Юрия Бойко исключили из парламентской фракции «Оппозиционный блок» осенью, после того, как он внезапно объявил о намерении идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. По последним социологическими исследованиями Фонда «Украинская политика», Александр Вилкул уже на 0,2% опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.

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