В метро и соцсетях: Колядование может приносить хороший доход (Видео). Новости

Колядование может приносить хороший доход – в период рождественских праздников можно заработать тысячи гривен.

Так, в канун Старого нового года в метро Киева колядуют – как на перронах, так и в вагонах. Многим пассажирам это нравится.

На одной из станций колядует группа людей: в руках – посох с Рождественской звездой, на голове – казацкая шапка, рядом женщины в цветных платках и баянист-аккомпаниатор. Из зрителей одни – снимают на телефон, другие – подпевают, третьи – кладут в карман певцов деньги. «Очень нравится. Молодцы. Людям настроение дарят. Побольше бы таких людей было», – делится своими впечатлениями пассажирка.

Певцы говорят, что одаривать колядников либо деньгами, либо сладостями – это традиция. «Люди идут, и каждый дает свою благодартность за исполненную песню. Все деньги, которые получаем, мы относим в госпиталь по ул. Щорса», – говорит колядник Владимир Ковальчук.

За несколько асов артисты в метрополитене могут напеть на несколько тысяч гривен.

Если нет певческого таланта, но деньги нужны – прямая дорога в социальные сети, где можно заработать не выходя из дома. Так, для киевлянина Евгения Муджири колядование в соцсетях стало реальным доходом. «Поиск выдал мне щедривку. Я ее скопировал, вставил и просто добавил номер банковской карты. Ничего сверхъестественного не делал. Сначала приходили 5,10 грн. Самая большая сумма, которую прислали за вечер – 50 грн. А когда мне на карту поступили 5 тыс. грн, я сначала вообще не понял, что происходит», – поясняет киевлянин Евгений Муджири.

Относительно дара в 5 тыс. грн выяснилось, что один из подписчиков воспринял первоначально шутливое колядование Евгения буквально. Позднее киевлянин деньги вернул.

Психолог Лилия Синипостил отмечает, что в новогодний период украинцы легче прощаются с деньгами. «В колядках есть пожелания состояния, щедрот. И здесь у нас включается момент, что если мы присоединимся к этому процессу теми же деньгами, но к нам вернется еще больше», – комментирует она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»