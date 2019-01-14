Обменять таблетки на деньги: Как вернуть некачественные лекарства в аптеку. Новости

С начала января 2019 года в Украине начал действовать закон, позволяющий возвращать некачественные лекарства в аптеки. Фармацевты уверяют: ажиотажа не будет, потому что бракованных медикаментов в украинских аптеках не более 2%.

Теперь за некачественные лекарства украинцы смогут требовать возвращения средств. Как рассказал директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко, необходимо, чтобы был установлен факт, что данное лекарственное средство некачественное. И нужен обязательно кассовый фискальный чек.

В Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, что контролирует качество препаратов, поясняют: на практике почти ничего не изменилось. Вернуть медикаменты, которые годами лежат дома, не удастся. При этом, если кажется, что в блистере – подделка, доказать это можно будет только через лицензированную лабораторию. Для анализа будут брать лекарства той же серии, но из аптеки. «Потребитель может предоставить лекарственное средство в территориальный орган [Гослекслужбы], но для лабораторной проверки эта проба будет нерепрезентативна, потому что неизвестно, где хранилось это лекарственное средство», – объясняет замдиректора Департамента контроля качества лекарственных средств Людмила Горова.

Фармацевты же уверяют, что некачественных лекарств в украинских аптеках – не более 1-2%. «Это все проверяется, и никакой субъект хозяйствования не будет рисковать своим бизнесом, не будет рисковать реализовывать лекарственные средства некачественные, потому что у него аннулируют лицензию», – говорит фармацевт Елена Прудникова.

Если же при наличии выводов лаборатории и фискального чека деньги все же отказываются возвращать, потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут возвращать в аптеки приобретенные лекарства с 1 января 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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