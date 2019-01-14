Домашнее порно как… средство юридического предохранения. Статьи

Вступившие 11 января 2019 года в силу очередные изменения в Уголовный кодекс, касающиеся различных нюансов домашнего насилия, вызвали в украинском социуме эффект разорвавшейся бомбы. Причем, разорвавшейся совершенно неожиданно. И это, несмотря на то, что эти самые изменения Верховная Рада приняла более года назад, еще в декабре 2017 года. Это в силу полноценно они вступили только сейчас.

Весь интернет буквально пестрел характерными вопросами-возгласами. «Я знаю, что юристы на слово не верят. Нужно хотя бы два незаинтересованных свидетеля. А если я не люблю секс со зрителями?». «А как же "супружеский долг"? Или все долги списаны?». «Это теперь нужно с момента начала ухаживаний фиксировать весь процесс на видеорегистратор? Обоим?». «Но ведь всем известно, что женское "нет" далеко не всегда означает "нет", это же сексуальные игры. Дожимать до "да» "? Но это же домогательство?». «А если женщина скажет "нет" уже во время акта или ее не удовлетворит результат?». «А проститутку сразу к нотариусу вести, заверять акт разрешения на проникновение в чужое тело?». «А риск беременности? Если введена уголовная ответственность за принуждение к аборту, но женщина не предупредила партнера о том, что находится в фертильном периоде, не является ли эта ситуация ущемлением его прав?». И т.д. и т.п.

Не думать о плохом

Быстро вошедшее в состояние легкой паники население немедленно бросилась успокаивать и.о. министра здравоохранения (при чем тут здравоохранение?) Ульяна Супрун.

«Бурные дискуссии в социальных сетях и панические заголовки в СМИ продемонстрировали, что, на первый взгляд простые истины вызывают очень много вопросов в обществе. Странно, что простое понятие "согласие на секс" вызвало опасения о массовых надуманных обвинениях в насилии. Вокруг изменений в Уголовный кодекс буквально за один день возникло много мифов. Да, отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половому сношению силой или шантажом, или же если лицо было в беспомощном состоянии. Теперь насильники будут виноваты в том, что они не получили не только однозначного конкретного согласия на секс, но и на любые унизительные действия в отношении жертвы», – заявила она, чем только подлила масла в огонь.

Стало окончательно ясно, что ничего не ясно. Вернее, как бы понятно, что теперь можно легко угодить за решетку на 5-7 лет, если прямое и однозначное согласие на секс не дал даже собственный супруг (супруга). Но куда более важный вопрос – как «после этого» доказать, что согласие на секс реально было получено. Особенно, если согласившийся по какой-то причине передумал…

Юридический штрих

Официально дело обстоит так. 6 декабря 2017 года Верховная Рада проголосовала за закон №2227-VIII «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями». Однако действие большей части норм данного закона было отсрочено на 1 год. И вот этот год истек, и закон с 11 января нынешнего года полноценно заработал.

В теории этот закон направлен на усиление ответственности за домашнее насилие, прежде всего, в отношении женщин и детей. Сексуальное насилие рассматривается как разновидность такого насилия. Именно оно привлекло так много внимания со стороны украинцев по очевидной причине. Насилием в собственной семье занимается далеко не каждый житель Украины. А вот сексом – каждый. Ну, почти. С него и начнем.

Принуждение к… браку

Новый закон вводит уголовную ответственность за принуждение к браку, признавая его насилием (не сам брак – принуждение). Теперь это предусмотрено ст.151-2 УК Украины.

Под эту статью подпадают (цитата):

принуждение к вступлению в брак;

принуждение к продолжению принудительно заключенного брака;

принуждение к вступлению в сожительство без заключения брака;

принуждение к продолжению такого сожительства;

принуждение к переезду в другую страну с одной из вышеописанных целей;

Ответственность за подобные действия – арест до 6 месяцев, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Некоторые эксперты в этой связи высказывают понятное недоумение по поводу криминализации самого понятия «принуждение к вступлению в брак», если оно не повлекло за собой никаких опасных последствий. Впрочем, тут можно спорить.

Кстати, криминализировано не только принуждение к браку, но и принуждение к аборту. Теперь за подобное, согласно УК, светит до 3 лет лишения свободы.

Эмоциональная зависимость?!

В Уголовный кодекс введена статья о домашнем насилии – ст.126-1 УК. Она предусматривает уголовную ответственность за «умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия». Пострадавшим тут может быть человек, с которым обвиняемый находится или находился в семейных или близких (термин не расшифрован) отношениях.

Для более четкого понимания ситуации – два определения.

Экономическое насилие – форма домашнего насилия, включая умышленное лишение жилья, еды, одежды, другого имущества, денежных средств и документов или возможности пользоваться ими, оставление без присмотра или попечительства, препятствование в получении необходимых услуг по лечению или реабилитации, запрет работать, принуждение к труду, запрет учиться и другие правонарушения экономического характера.

Психологическое насилие – форма домашнего насилия, включая словесные оскорбления, угрозы, в том числе в отношении третьих лиц, унижение, преследования, запугивания, другие действия, направленные на ограничение волеизъявления лица, контроль в репродуктивной сфере, если такие действия или бездействие вызвали у пострадавшего лица опасения за свою безопасность или безопасность третьих лиц, повлекли эмоциональную неуверенность, неспособность защитить себя или нанесли вред психическому здоровью человека.

Чтобы наступила уголовная ответственность по этой статье, нужно, чтобы для пострадавшего наступило одно из последствий. А именно:

физические или психологические страдания;

потеря работоспособности;

расстройство здоровья;

ухудшения качества жизни;

эмоциональная зависимость.

Юристы сразу заметили, что данная статья напрямую конкурирует по применению с некоторыми другими статьями УК и Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). А как известно, чем шире выбор наказания, тем больше возможность для коррупции.

Однако, это не самое «веселое». Юристы в полном замешательстве в отношении того, кто, как и по каким критериям будет определять «эмоциональную зависимость» или «ухудшение качества жизни». И то, и другое – оценочные понятия. Экспертиза?

Что же касается психологического насилия, то тут вообще впору вспомнить древнюю мудрость: Silentium est aureum – молчание – это золото. Особенно, если учесть, что диктофон есть уже в каждом смартфоне, а «в сердцах» сказать можно многое такого, за что можно сидеть надолго…

Проникновение в тело без согласия

Самое интересное. После вступления в силу этого закона, очень сильно меняется подход к преступлениям, квалифицируемым ст.152 и 153 УК. Речь об изнасиловании (принудительный секс естественным способом) и насильственному удовлетворению половой страсти неестественным способом.

Новый закон вместо второго варианта (неестественного) вводит понятие «сексуальное насилие». Изнасилование от насилия будут отличаться тем, проник ли насильник в тело другого человека или нет. В связи с этим, в рамках ожесточенной борьбы с семейным насилием, неожиданно случилось… снижение уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетних. До этого ст. 152 УК предусматривала за это 10-15 лет лишения свободы, теперь же – 8-15 лет. И это – немного странно.

Но главное не это. Раньше изнасилованием считался сексуальный акт, осуществленный с угрозами или применением силы. Однако отныне это преступление в законе определяется как «проникновение в тело партнера без его добровольного согласия». Таким образом, любой секс без четкого и недвусмысленного «да» со стороны обоих партнеров (штука-то обоюдоострая) действительно может расцениваться как изнасилование. Со всеми вытекающими.

При этом, считающий себя потерпевшим для возбуждения уголовного дела как бы уже не должен доказывать милиции и суду, что отбивался изо всех сил, оказывая сопротивление. Достаточно того, что он… не дал громкого и четкого согласия, а, например, просто что-то нечленораздельно мычал.

Сколько юристов, столько и мнений

Что теперь будет – точно не может сказать никто. Это легко понять по широкой палитре мнений профессиональных юристов по этому конкретному вопросу.

«Я даже не представляю, как на практике все это может выглядеть. Мужчине придется каждый раз спрашивать у жены разрешение или оформить расписку на длительный срок? У нас хватает законов, которые вроде бы интересны и преследуют благие цели, но на практике они мертвые. Думаю, и этот закон на практике работать не будет», — считает адвокат Виталий Наум.

«Думаю, что такие поправки могут усложнить жизнь… потерпевшим. Теперь ведь доказывать свою правоту придется обеим сторонам. Допустим, девушке, которая написала заявление, придется доказать, что она не давала согласия. И ее слова тут не пройдут. То же самое и второй стороне — тоже придется приводить аргументы, что согласие было», – полагает адвокат Андрей Вареник.

«Шантажистам точно станет легче. Можно угрожать даже супругу, что подашь заявление об изнасиловании. Ведь депутаты прописали, что добровольное согласие на интимные отношения, это результат свободного волеизъявления человека с учетом сопутствующих обстоятельств. Что это значит? Была пьяна, но не сильно?» — высказал свое мнение еще один адвокат Ростислав Кравец.

«Необходимость согласия, конечно, расширит поле для шантажа и даст возможность аферисткам дополнительного легкого заработка. Ведь кто сможет подтвердить добровольность? Вы же свидетелей звать не будете. Да и вряд ли кто-то решит перед началом полового акта взять расписку для суда, что все было добровольно», – согласилась с ним юрист Дина Дрыжакова.

Не удивительно, что население начало впадать в панику, если даже эксперты в полной мере не владеют ситуацией…

Полиция также не в восторге

В полиции (и прокуратуре) вообще пока не торопятся комментировать новшества. Во всяком случае, официально. Однако, не афишируя себя, добавляют и несколько своих нюансов.

По их словам, есть еще одна «чудная фишка» нового закона. Как уже говорилось, сексуальное насилие – это (как вариант) психологическое и экономическое давление «без проникновения». Под этот критерий легко подводятся так называемые сексуальные домогательства. И эта новинка выводит различные ситуации уже на работе на принципиально новый уровень.

Если верить полицейской (и милицейской) статистике, ситуация, когда сотрудницы-женщины жалуются на начальников-мужчин за то, что те пытаются их уволить, вполне распространенная. Однако, ранее для доказательства вины начальника необходимы были факты и веские доказательства. Теперь же одного факта, что начальник обнял (или поцеловал) сотрудницу на корпоративной вечеринке может вполне хватить для доказательства «сексуального насилия без проникновения».

Кстати, круг потенциальных обвиняемых в принуждении к сексу в новом законе существенно расширен. По ст.154 УК о принуждении к сексу до этого применялась лишь, если потерпевший материально или в рабочих моментах был зависим от «принуждавшего». Но по новым правилам, получить обвинения сможет не только «любимый» начальник, но вообще… любой человек. Этому любому человеку грозит штраф до 850 грн или полгода за решеткой. Если же в принуждении был уличен начальник, ему «светит» штраф в 17 тыс. грн или до 2 лет лишения свободы.

Еще одна периодически встречающаяся ситуация, с которой сталкиваются правоохранители, когда любовница, которая хочет женить на себе своего любовника, пишет заявление об изнасиловании. Они считают, что теперь такая задача существенно упростится.

С другой стороны, глупо отрицать, что сексуальные домогательства существуют. Вот только, частенько домогаются одних, а обвиняют в этом другие. К которым, бывает, и не домогались вовсе…

Кстати, сразу же выплыла пикантная подробность сложившейся ситуации. Теперь изнасилованием считается «проникновение в тело другого человека». Однако, как известно, женщина при сексе (во всяком случае, некоторых его видах) не проникает в тело другого человека. Как быть в таком случае с так называемыми «женскими изнасилованиями» пока не может сказать никто. Впрочем, цель закона – защитить, прежде всего, женщин и детей. А не от женщин и детей…

Некоторые выводы

Самым смешным (и печальным одновременно) оказывается тот факт, что паникующие пессимисты оказываются во многом правы. Ключевым моментом в разборе уголовных дел по изнасилованиям и различного рода насилию (прежде всего, семейному) теперь станет так называемый принцип согласия. С этим согласные практически все юристы. И вокруг этого согласия теперь будут основные «танцы с бубном».

Причем изначально предполагается, что ситуация прозрачная, а ее участники – высокоморальны. Один из партнеров может в любой момент (т.е. на любой стадии) сказать, что он против происходящего и в этот момент это происходящее должно немедленно прекратиться. После этого оба участника как бы не имеют друг к другу никаких претензий. И мирно расходятся. Но целый букет возможных нюансов этой ситуации четко юридически не определен. Именно это и вызывает сильное и обоснованное беспокойство людей.

«Не все так страшно. Если говорить о семьях, то тут будет зеркальная ситуация — супругам не нужно постоянно спрашивать согласия у своих партнеров. Наоборот, речь идет о принципе «несогласия» — если один из супругов отказывается от интима, принудить к сексуальному контакту его нельзя. По законодательству это будет считаться домашним насилием. Но… чтобы его доказать, конечно же, лучше записать отказ на видео или аудио», – сказал еще один адвокат Иван Либерман. То есть, все-таки нужно носить с собой видеорегистратор и все фиксировать, и чужое «да», и собственное «нет»?

На самом деле, почти все будет зависеть от позиции полиции, которая и будет все эти чудеса «разгребать». С одной стороны, существенно упростится возбуждение уголовных дел по преступлениям, связанным с домашним (в частности сексуальным) насилием. Но с другой – следователям придется в судах реально доказывать по этим делам наличие или отсутствие согласия. И скорее всего, здесь они выберут уже проторенный путь проведения экспертиз пострадавших, объективно доказывающих наличие или отсутствие факта насилия. И именно этими выводами они и будут на практике руководствоваться.

Безусловно, существенное облегчение возбуждения уголовных дел, учитывая менталитет наших людей, не может никого радовать. Ни морально, ни материально. Отсюда и паника в стройных рядах населения. Ведь от возбуждения уголовного дела по обвинению в домашнем (как вариант сексуальном) насилии теперь не застрахован никто.

И «вишенка на торте». Совершение преступления в отношении мужа или жены, в том числе бывших, а также лиц, с которым виновник находится или находился в семейных или близких отношениях, является отягчающим вину обстоятельством. А понятие «близкие отношения» законодательно пока… не определено.

Улыбаемся и машем…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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