Россия будет влиять на движение кораблей в порты Мариуполя, – министр Черныш. Новости

Россия пытается получить контроль над Приазовьем, усилив военные позиции в аннексированном Крыму. При этом Украина разрабатывает альтернативные пути поддержки регионов, пострадавших из-за блокирования Российской Федерацией портов в Мариуполе и Бердянске. Как передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц, об этом заявил глава МинВОТ Вадим Черныш.

«Из-за контроля Российской Федерации Керченского пролива в портах Мариуполя и Бердянска в несколько раз уменьшился товаропоток. Физический контроль Российской Федерации дополняется и милитаризацией. Например, в Джанкое дополнительно развернули ракетные комплексы С400. Это уже четвертый ракетный комплекс во временно оккупированном Крыму, поставленный для того, чтобы контролировать акваторию моря и территорию Украины», – сказал Черныш.

Он констатировал, что украинская сторона отмечает милитаризацию, ограничения в доступе, военную угрозу и «мы знаем, что при любых обстоятельствах Россия будет влиять на движение кораблей в порты Мариуполя и Бердянска».

В этой связи Украина разрабатывает альтернативную логистику для Приазовья и восточных территорий, в частности, для сухопутной доставки грузов. "Вскоре миссия Европейского Союза посетит восточные территории. Представители Еврокомиссии, которые уже предварительно получили проекты улучшения транспортной инфраструктуры от правительства Украины, посетят Приазовье, чтобы оценить, как можно помочь в логистическом плане, как лучше наладить сообщение с восточными регионами нашей страны, чтобы компенсировать логистические потери из-за блокирования портов. Украина уже подала несколько соответствующих проектов по увеличению логистической системы – автодорожной, железнодорожной и других компенсаторных механизмов», – пояснил министр.

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