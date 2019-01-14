Министр МинВОТ рассказал, сколько зарабатывают мобильные операторы «ДНР» и «ЛНР». Новости

«Администрации» «ДНР» и «ЛНР» пытаются разорвать связь между двумя частями украинского общества. Для этого задействуются все механизмы, в том числе ограничения движения на КПВВ и блокировка мобильной связи украинских операторов. Как передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц, такое мнение высказал глава МинВОТ Вадим Черныш.

«Контрольные пункты въезда-выезда со стороны подконтрольных правительству Украины территорий улучшили свою пропускную способность, что в свою очередь позволяет сокращать сроки ожидания. Однако со стороны оккупационных администраций так и остались те же мощности, которые были раньше. Более того, оккупационные администрации не хотят открывать КПВВ в Золотом (Луганская обл., – прим. ред.), что могло бы создать дополнительные возможности для людей, пересекающих линию разграничения», – сказал Черныш.

«Ограничения пересечения линии разграничения со стороны оккупационных администраций и ограничения работы мобильной связи на оккупированных территориях – действия, направленные на то, чтобы две части украинского общества перестали общаться», – дополнил министр.

Он сообщил, что «местный мобильный оператор, работающий на захваченном украинском оборудовании приносит оккупационным администрациям почти 35 млн грн в месяц, 420 млн грн в год». «Это серьезный дополнительный доход для тех, кто работает в оккупационных администрациях», – констатировал Черныш.

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как сообщалось, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

До августа 2018 года в «ДНР» принимался сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA. Но 2 августа пропала как телефонная связь «Интертелекома», так и интернет. В Донецке был закрыт офис «Донтелекома», через который оказывались услуги украинского мобильного оператора «Интерлелеком».

Читайте также: