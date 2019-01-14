В «ДНР»: Ходаковский рассказал о размере «отката» «мэра» Донецка . Новости

В «ДНР» сохраняются коррупционные схемы, в том числе, система «откатов». Об этом в ходе интернет-конференции заявил местный оппозиционер, экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР», экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский.

Он отметил, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко и прихода после «выборов» 11 ноября 2018 года Дениса Пушилина в «ДНР» особо ничего не поменялось. «У власти, в принципе, остался тот же самый состав. Поменялись лишь какие-то первые лица, главы министерств и ведомств. А всё осталось на своих местах… Где были денежные потоки, те же самые люди на этих потоках и сидят. Ничего не перераспределяется. Если задать вопрос, например, руководителю нашей топливно-энергетической компании – почем вы закупаете у поставщиков уголь – то цифры вас ошеломят. И эти же цифры были при прежнем главе государства. Ничего не поменялось. А зачем? Если всё устраивает, зачем что-то менять, если зарабатываются серьезные деньги», – сказал Ходаковский.

Оппозиционер акцентировал, что из-за коррупционных схем в тень выводятся деньги, которые могли бы пойти на пополнение «бедного» бюджета «республики».

Ходаковский, в частности, рассказал о деятельности Игоря Мартынова, который был «мэром» Донецка с 13 октября 2014 года по 18 октября 2016 года, а в октябре 2018-го был назначен «и.о. заместителя председателя совета министров ДНР». «Когда мне говорили про Мартынова – ну, он же порядочный чувак, он же больше положенных 20% отката не берет (я не знаю, брал ли он, но, по крайней мере, про него говорили так). Я в ответ говорил: так, что, у нас теперь так людей оценивают? Если он берет в рамках неписанных правил положенные 20% отката, значит, он порядочный человек… Мы не можем дровами и углем ребят на передовой обеспечить, а кто-то берет себе откаты, которые у нас на сегодняшний день существуют», – рассказал он.

Ранее Ходаковский заявлял, что до сих пор «не по доброй воле» находится в России, откуда его не выпускают в «ДНР». Он рассказал о коррупции на «республиканских» контрольно-пропускных пунктах, о диктате и монополии в промышленном секторе, о содержании «на подвалах ДНР» российских «добровольцев».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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