Ни «ДНР», ни «ЛНР» в составе России Кремлю не нужны, – Тука. Новости

Россия заинтересована в возвращении неподконтрольных территорий Донбасса под контроль Украины, но на своих условиях. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.
«Я уверен, что оккупированная часть Донбасса не будет интегрирована в Российскую Федерацию. В лучшем случае произойдет "признание" и эти оккупированные территории превратятся в аналоги Абхазии и Южной Осетии и останутся в таком законсервированном виде с постепенным упадком, потому что никакого смысла для инвестиций и развития этих регионов у России и близко нет», – сказал он.
По его словам, финансирование «ДНР» и «ЛНР» со стороны России только сокращается. «Перспективы в том случае, если Украина не вернет контроль над этими территориями, очень и очень пессимистичные», – считает Тука.
Он отметил, что у России есть два фундаментальных условия к Украине, на которых она может вернуть Донбасс. «Это отказ от интеграции в Европейский Союз, и отказ от интеграции в состав НАТО. Для этого настаивают на особом статусе этих двух территорий с возможностью права вето на внешнеэкономические, внешнеполитические решения центральной власти Украины. И это нам продается, как особый статус [Донбасса]», – резюмировал замминистра МинВОТ.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»
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