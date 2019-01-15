В «ДНР»: В Макеевке на улицах много бездомных собак (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) – большое количество бездомных собак на улицах, животные голодают. Об этом 14 января житель города Артур сообщил в соцсети.

По словам Артура, с приходом холодов собакам приходится трудно, еды для них нет нигде. Блогер купил куриные лапки и накормил собак, которые встретились ему на улице.

«Давайте вместе все помогать животным», – призвал блогер, отмечая, что трудное время с выпадением снега настало и для птиц, и для собак.

Многие макеевчане в комментариях сожалеют о том, что на улицах – такое количество бездомных животных:

Денис: «Они такие классные и умные, как жалко их, бедные»;

Наталья: «Жалко собачек бедных».

При этом мнения в данном вопросе разделились. Жители Макеевки указывают на опасность. «Когда эти собаки стаями собираются, то боишься мимо с ребенком пройти», – пишет Андрей.

Также люди отмечают, что кормление не решит глобальной проблемы с большим количеством собак на улицах.