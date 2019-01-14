На Донбассе продолжаются проверки на стационарных блокпостах (Видео). Новости

Круглосуточно на стационарных блокпостах, установленных в зоне безопасности вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, несут службу военнослужащие Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка из состава Объединенных сил. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Обеспечить особый порядок перемещения граждан и транспортных средств, предотвратить незаконные действия по перемещению оружия, боеприпасов, наркотиков и контрабанды дорогами Донецкой и Луганской областей – главные задачи правоохранителей в районе проведения операции», – отметили в штабе.

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