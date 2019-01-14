В Минобороны сообщили, сколько военных погибли от подрыва на минах. Новости

В 2018 году в ОРДЛО и в «серой зоне» произошло 65 подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны, в результате чего 25 военных погибли. Об этом сообщило управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины в ответ на запрос «УНН».
«В течение 2018 года случаев подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных правительству Украины, и в "серой зоне" было зафиксировано 65, в результате которых погибло 25 военнослужащих, получили ранения 84, среди которых были также саперы», – сообщили в управлении.
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