В прокуратуре Луганщины рассказали о результатах работы ГФС. Новости

На Луганщине благодаря усилению прокурорского надзора результативной была работа следственного подразделения Государственной фискальной службы (ГФС) в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как рассказали в пресс-службе, в течение 2018 года прокурорами осуществлялось процессуальное руководство в 130 уголовных производствах, которые расследовали следователи следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Луганской области. В суд процессуальными руководителями направлено 19 обвинительных актов, из которых 10 – с соглашениями о признании виновности. Также в суд направлено 1 ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов, сборов (обязательных платежей), а также возмещении вреда, причиненного государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пени).

Из указанного количества направленных в суд обвинительных актов 14 – по факту незаконного сбыта, хранения и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины). В ходе досудебного расследования в уголовном производстве указанной категории обнаружено и изъято около 600 литров незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ сомнительного качества, более 97 тыс. пачек незаконно изготовленных табачных изделий и более 110 тыс. литров незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов (бензин и дизельное топливо).

В частности, в марте 2018 года в ходе проведения обысков прокурорами отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве у жителя Северодонецка изъяты незаконно изготовленные табачные изделия без марок акцизного налога в количестве около 45 тыс. пачек стоимостью более 1 млн грн. Решением Старобельского районного суда на указанный товар наложен арест. Обвинительный акт за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины, направлен в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в августе 2018 года благодаря принятым мерам и организации надлежащего процессуального руководства в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов на общую сумму 2,8 млн грн (ч. 2 ст. 212 УК Украины). В ходе досудебного расследования наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого стоимостью 2,5 млн грн.

По результатам рассмотрения обвинительных актов, направленных в суд следственным управлением финансовых расследований ГУ Государственной фискальной службы в Луганской области, в течение прошлого года приговорен к уголовной ответственности 13 человек за преступления в сфере хозяйственной деятельности, из которых 2 – за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

В уголовных процессах, законченных в отчетный период, обеспечено возмещение в бюджет 1,9 млн грн. В прокуратуре отметили, что работа в этом направлении будет продолжаться.

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