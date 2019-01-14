В «ДНР»: На пожаре в гараже в Макеевке пострадал молодой мужчина. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой во время пожара пострадал мужчина. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

В «ДНР» утверждают, что за сутки ликвидировано 5 пожаров, из них 4 в Донецке и 1 – в Макеевке.

На пожаре в Макеевке, который произошел 13 января, пострадал мужчина. «13.01.2019 г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Тухачевского, гаражный кооператив "Горняк", смотровая яма – пожар, в результате которого пострадал мужчина 1995 года рождения. В удовлетворительном состоянии он госпитализирован в городскую больницу г. Макеевка. Причина пожара устанавливается», – уверяют в «ДНР».

Читайте также: