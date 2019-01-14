Старт монетизации субсидий: Новшества оформления и учета госпомощи. Новости

Монетизация субсидий на жилищно-коммунальные услуги, стартовавшая 1 января, должна завершиться к 1 октября 2019 года – заявил министр соцполитики Андрей Рева. Журналисты «Сегодня» выяснили, кто сейчас имеет право перейти на госпомощь живыми деньгами, что для этого нужно, а также какие новшества в назначении субсидий действуют с нового года.

Как разъяснил Рева, монетизация пройдет в три этапа, первый начался 1 января. Получателями живых денег станут те, кто обратился за госпомощью 1 января 2019 года, причем впервые. Министр уточнил, что таких людей будет немного – не более 100 тыс. чел., так как основная масса нуждающихся оформила субсидии до начала отопительного сезона – в сентябре-октябре 2018 года, ныне их насчитывается до 5 млн семей. Для таких субсидиантов ничего не изменится до конца отопительного сезона – 1 мая. Потом тем, кто получает субсидии и летом (их до 30%), надо будет переоформить заявление.

И лишь с 1 октября 2019 года смогут обратиться за переоформлением «на монетизацию» все остальные субсидианты. Тем, кто этого не сделает, помощь не переназначат. Механизм монетизации такой: на каждого получателя субсидий, после обработки его заявления и назначения госпомощи, автоматически откроют счет в Ощадбанке со спецрежимом использования. Средства со счета также автоматически пойдут на оплату услуг в такой очередности: за газ, тепло, электроэнергию, воду, другие услуги. Ощадбанк будет ежемесячно информировать субсидиантов SMS-кой о движении средств и их остатке.

После окончания отопительного сезона – в июне – сэкономленную сумму, при ее наличии, перечислят на текущие счета субсидиантов (любой карточный счет), и их можно будет использовать по своему усмотрению. Эксперты говорят, что в частных домах можно экономить на отоплении газом, в многоквартирных, где нет счетчиков тепла, – а таких большинство – только на потреблении воды и «тока».

В Минсоцполитики также обещают субсидировать расходы на установку, обслуживание и замену счетчиков воды и тепла, расходы на абонентское обслуживание для потребителей комуслуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам. Но порядок такой компенсации пока не разработан.

Дополнена и декларация о доходах, подаваемая вместе с заявлением на субсидию: в нее включены данные о сумме алиментов, уплаченных членами домохозяйства. Также в доходы семьи при рассмотрении заявления на субсидию теперь не включат виртуальные три прожминимума для трудоспособных (5763 грн) на каждого из неработающих трудоспособных, если они длительное время болеют, являются онкобольными, нарко- и алкозависимыми. Во всех указанных случаях нужно документальное подтверждение диагнозов.

Эксперты в сфере ЖКХ осторожно оценивают начало монетизации. Так консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий говорит, что механизм выплат остался сложным, хотя специалисты предлагали его упростить: начислять субсидии по среднему потреблению услуг для каждого получателя, а по окончании отопительного сезона их корректировать по факту.

«Ныне поставщики услуг получают данные от потребителей, отправляют их в Минсоцполитики, где быстро должны рассчитать сумму субсидий для 5 млн хозяйств, подать данные в Минфин, получить деньги, перечислить их на 5 млн счетов в "Ощадбанк", затем банк рассчитается с поставщиками. Все это должно работать, как часы, ведь из-за сбоев у людей появятся долги, их могут лишить субсидий, потом придется долго доказывать свою правоту», – анализирует Левицкий.

Независимый эксперт Андрей Никончук считает, что возможны злоупотребления со стороны неработающих, которые начнут массово брать справки «алкозависимых», дабы получить госпомощь.

«Первые итоги будут не ранее чем через месяц, но то, что власти обещают выдать деньгами все сэкономленное, радует», – резюмировал Никончук.