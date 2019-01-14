Украина несет ответственность за пенсии перед жителями неподконтрольных территорий, – правозащитница. Новости

Жители неподконтрольного Украине Донбасса разуверились в собственной стране, потому что со стороны государства нет реальной поддержки своих граждан. Об этом заявила менеджер неправительственной программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

«Говоря о позитивном отношении государства к жертвам оккупации, мы, в первую очередь, ожидаем каких-то конкретных политических решений, процедур, каких-то инструментов, а не просто декларации за все хорошее против всего плохого. И с этой точки зрения, к сожалению, граждане, которые остались в оккупации, абсолютно брошены своей страной», – сказала она.

«Декларируются некие направления, декларируются идеи разработать политику, однако за прошедший год ни документа, который бы регламентировал, как таким гражданам получать свои пенсии, ни процедуры, как таким гражданам получить доступ к своим законным правам, даже не начали обсуждаться с общественностью», – продолжила Вершинина.

По ее словам, называть обещания политиков позитивной тенденцией крайне сложно, а отсутствие реальных шагов со стороны государства по отношению к жителям неподконтрольных Украине территорий связано, в частности, со стремлением сэкономить бюджет.

«Наши чиновники часто путают ответственность государства перед своими гражданами и ответственность оккупанта за негативные последствия оккупации. Очень часто мы в начале года слышали от политиков, что они считают, что раз территории оккупированы, значит теперь ответственность за граждан лежит на агрессоре. Это не совсем так. Агрессор безусловно несет ответственность за весь нанесенный им вред. Но пенсии и доступ к гражданским правам – это не вред, это позитивное обязательство государства. И государство не может переложить эти обязательства на кого-либо другого в данной сфере», – подчеркнула правозащитница.

«Попытка избежать этих обязательств, сэкономить таким образом деньги привело к тому, что люди просто разуверились в собственной стране. Люди начинают воспринимать себя не как граждане Украины. Это крайне плохо, потому что прежде всего мы боремся за свой народ, а не за территории. Территории важны, но это не пустыня, это прежде всего граждане, которые пострадали от оккупации», – резюмировала Вершинина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»

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