В «ДНР» рассказали о среднем размере пенсий. Новости

В «ДНР» в 2018 году пенсии получили 673 тыс. человек. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Отмечается, что общая сумма пенсионных выплат в «ДНР» составила 38,5 млрд руб. (16,2 млрд грн по курсу местного банка на 14.01.19).

Как заявила «замглавы пенсионного фонда ДНР» Галина Лысюк, в январе 2018 года средний размер пенсии составлял 3,6 тыс. руб. (1519 грн), а в декабре 2018 года – 4919 рублей (2076 грн). «Пенсия возросла на 1296 руб. (547 грн) в среднем», – заявила она.

В «ДНР» признали, что пенсионеры ездят на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы получать и украинскую пенсию. Как заявил «первый заместитель главы администрации» Горловки Павел Калиниченко, 90% пенсионеров выезжают из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию за оформлением пенсии.

Как сообщалось ранее, по состоянию на начало ноября 2018 года средний размер пенсии в «ДНР» составил 5045 руб. (2128 грн.). На подконтрольной Украине территории Донецкой области за 10 месяцев 2018 года средний размер пенсии составил 3 377 грн. А в Покровске (до переименования Красноармейск) по состоянию на сентябрь размер средней пенсии – 4225,80 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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