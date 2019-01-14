Сводка из зоны ООС за 13 января: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, за сутки двое украинских военных были ранены. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» дважды велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских войск в районе населенного пункта Красногоровка, дважды из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Опытное, из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Лебединское, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Гнутово, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Березовое.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреливали позиции украинских военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Новотошковское, из стрелкового оружия – на участке разведения сил и средств сторон неподалеку от Станицы Луганской.

Вследствие обстрелов НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка. В текущих сутках один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 11 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 131 единица. Под огнем оказались район Донецкого аэропорта ("Вольво-центр"), село Спартак и поселок Жабичево на севере Донецка, а также поселок Старомихайловка на западе Донецка; горловский поселок Широкая Балка; Докучаевск и село Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие и снайперское оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, сел Желобок, Молодежное и Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».