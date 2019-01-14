Ситуация в пунктах пропуска утром 14 января: Проезда ожидали 235 авто. Новости

Сегодня утром, 14 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 января линию разграничения через КПВВ пересекли 27,4 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 6630 человек и 810 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 5690 человек и 960 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 5120 человек и 1030 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2500 человек и 600 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 7460 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 235 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 50/30;
- КПВВ «Марьинка» – 20/35;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;
- КПВВ «Гнутово» – 15/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Геннадий: «5:19. На "Каргилле" на 6:00 (по местному времени, – ред.) основная до моста, льготы 25»;
- Игорь: «5:22. Где ты 25 льготы насчитал? Может 45?»;
- Геннадий: «6:33. То суперльгота».
КПВВ «Гнутово»:
- Сергей: «6:48. Октябрь. Очередь почти до конца спуска, до камышей не доходит».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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