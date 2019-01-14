Ситуация в пунктах пропуска утром 14 января: Проезда ожидали 235 авто. Новости

Сегодня утром, 14 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 января линию разграничения через КПВВ пересекли 27,4 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6630 человек и 810 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5690 человек и 960 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5120 человек и 1030 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2500 человек и 600 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7460 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 235 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 50/30;

КПВВ «Марьинка» – 20/35;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 15/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Геннадий: «5:19. На "Каргилле" на 6:00 (по местному времени, – ред.) основная до моста, льготы 25»;

Игорь: «5:22. Где ты 25 льготы насчитал? Может 45?»;

Геннадий: «6:33. То суперльгота».

КПВВ «Гнутово»:

Сергей: «6:48. Октябрь. Очередь почти до конца спуска, до камышей не доходит».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.