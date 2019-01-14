Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев. Новости

С карточками пенсионного удостоверения пенсионеров-переселенцев было очень много проблем, связанных с процедурой верификации. Об этом рассказала менеджер неправительственной программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

«Многие пенсионеры жаловались, что из-за ошибок в базе или нестыковки баз им прекращалась выплата пенсий и им приходилось ее возобновлять. На данном этапе этот процесс более-менее отлажен. Сейчас более-менее без ошибок рассылается SMS-информация о необходимости пройти верификацию», – сказала она.

По ее словам, жалоб со стороны пенсионеров-переселенцев сейчас стало значительно меньше, однако эти банковские карточки, совмещенные с пенсионным удостоверением, все равно остаются достаточно неудобными для граждан.

«Пенсионное удостоверение имеет совершенно другое назначение, нежели банковская карточка. Человек может иметь пенсионное удостоверение много лет, а банковские карточки менять по мере нужды. Поэтому такое объединение в условиях, когда переселенец может иметь эту карточку только по месту жительства и вынужден менять пенсионное удостоверение-карточку после каждого переезда, оказалось достаточно тяжелым как для переселенцев, так и для банков», – отметила Вершинина.

«Не было общественных слушаний, не было обсуждения нормативного акта, когда он разрабатывался, и уже год с действиями этого документа связано большое количество сложностей для переселенцев. Жители с неподконтрольных территорий, которые не имеют справки ВПЛ, получить такое пенсионное удостоверение и таким образом получить пенсию не могут», – добавила правозащитница.

Как сообщалось ранее, с сентября 2018 года всем без исключения украинцам, которые выходят на пенсию, выдают электронные пенсионные удостоверения, которые одновременно являются платежными карточками.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»

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