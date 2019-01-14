В соцсетях показали ДТП в «ЛНР» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Так, луганчанин показал аварию, которая произошла 12 января по ул. Ленина в Луганске:
Местные жители считают, что ДТП произошло из-за превышения скорости. «По Ленина, видимо, "шумахер" летел», – пишет Максим.
Еще один луганчанин рассказывает о том, как авто слетело со скользкой дороги:
«Утром человек просто влетел в сугроб, дороги – *опа...», – пишет Антон.
«У меня вчера такая же ситуация была на Линева», – отмечает Игорь.
Кроме того, люди публикуют фото ДТП в Придорожном:
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