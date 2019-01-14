Житель неподконтрольной Донетчины и его сын организовали похищение предпринимателя (Фото). Новости

В Киевской области были задержаны два человека, которые обоснованно подозреваются в заказе и организации похищения предпринимателя. Заказчиками преступления оказались 56-летний житель временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области и его сын, которые одновременно являются родственниками потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«13 января 2019 года работники Киевской местной прокуратуры №7 совместно с Департаментом контрразведки и внутренней безопасности СБУ и Подольским управлением полиции задержали 2-х человек, которые обоснованно подозреваются в заказе и организации похищения предпринимателя на Киевщине. Заказчиками преступления оказались 56-летний житель временно оккупированной территории Донецкой области и его сын, которые одновременно являются родственниками потерпевшего», – рассказали в прокуратуре.

«Злоумышленникам было известно, что после переезда из Донецкой области в 2014 году семья потерпевшего оставила на неподконтрольной территории свой бизнес и имущество. Поэтому с целью завладения указанным имуществом путем переоформления на новых владельцев злоумышленники решили похитить одного из членов семьи», – добавили там.

В пресс-службе сообщили, что «для осуществления преступного плана они подыскали исполнителя, который за 3,6 тыс. долл. согласился совершить преступление».

В прокуратуре рассказали, что факт передачи исполнителю авансового платежа в сумме 600 долл. был задокументирован.

«В дальнейшем, 11 января 2019 года, на территории села Святопетровское Киевской области при добровольном согласии потерпевшего совершено его "похищение". 13 января 2019 года в Киеве во время передачи исполнителю второй части оговоренной суммы отца и сына задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время задержания, кроме денежных средств за похищение потерпевшего, у отца изъяли пистолет Макарова, мобильный телефон, а также пенсионное удостоверение бывшего сотрудника ГУ СБУ в Донецкой области», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 УК Украины (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц и незаконное хранение оружия). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.