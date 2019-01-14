Пожар в Краматорске: Погиб мужчина. Новости

В Краматорске 13 января в результате пожара погиб пожилой мужчина. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 10:48 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Лассаля в Краматорске.

«На момент прибытия спасателей на место происшествия, пожар уже не происходил. В результате происшествия погиб пожилой мужчина. От Главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники», – рассказали в пресс-службе.

Причина возникновения пожара устанавливается.