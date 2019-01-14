В Должанске на пожаре погиб 54-летний мужчина. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области в Должанске (до переименования – Свердловск) во время пожара в гараже частного дома погиб мужчина. Об этом сегодня, 14 января, сообщает «МЧС ЛНР».

Уточняется, что ЧП произошло в субботу, 12 января в 6:53. В местную службу 101 поступило сообщение о возгорании в гараже на частном подворье по ул. Артема. К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части № 7. «Над гаражом были надстроены две жилые комнаты. Соседи пояснили, что там постоянно жил сын хозяйки, сама она проживала в доме в том же дворе. Еще до прибытия пожарных 82-летнюю женщину разбудили и вывели на улицу, в гараж не смогли проникнуть из-за сильного задымления. В работу включилось звено газодымозащитной службы. На втором этаже гаража в кровати был обнаружен мужчина без сознания. Пожарные занесли его в дом и до прибытия медиков проводили реанимационные мероприятия. Однако сотрудники службы 103 констатировали смерть, предположительно, от отравления продуктами горения», – говорится в сообщении.

Очаг возгорания находился на первом этаже. Мужчина обогревал жилье электрообогревателем заводского производства, который стоял под вешалкой с одеждой. В какой-то момент на него упала и начала тлеть зимняя куртка. От нее огонь перекинулся на деревянную облицовку стен.

Возгорание ликвидировано в 7:42. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.