В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 330 человек. Новости

В «ДНР» с 12 по 14 января за нарушение комендантского часа задержали 330 человек, 4 из них – по подозрению в совершении преступления, 1 человек привлечен к ответственности за «мелкое хулиганство», еще 4 – за злостное неповиновение «полиции». Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в ходе проведения отработки проверили более 500 увеселительных заведений, а также составили 45 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных «законом» местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

В 2019 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:

с 5 по 7 января – 185 человек.

Напомним, в «ДНР» в 2018 году за нарушение комендантского часа задержали примерно 34 тыс. человек. Местные жители выражают недовольство заявлением «и.о. главы ДНР» Дениса Пушилина, что комендантский час сокращать не планируют, и он остается в расширенном режиме – с 23:00 до 5:00.

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