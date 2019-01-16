Из покупателей – я и еще двое: Житель Донецка показал «Амстор» на бульваре Шевченко (Фото). Новости

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Из покупателей – я и еще двое: Житель Донецка показал «Амстор» на бульваре Шевченко (Фото)

ДН

16.01.19 09:37dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка в час пик посетил супермаркет «Амстор» на бульваре Шевченко. Кадры он опубликовал в соцсети.

На стоянке перед супермаркетом – три авто. В самом магазине мужчина прошел вдоль пустых холодильников, полупустых полок и стеллажей. Немного товаров даже в зоне у касс. При этом ликероводочная продукция представлена в ассортименте: полки заставлены полностью.

«"Амстор", б. Шевченко. Час пик. На стоянке три машины. Из покупателей – я и еще двое. Полки полупустые или заставлены однотипным товаром. Зато российским бухлом забиты витрины. Муки, конечно же, нет. Заезжал специально купить муку. Цены до небес. Касса работает одна. Очередей не наблюдается», – отметил автор.

Жители Донецка комментируют увиденное:

  • Александр: «Бухло – главный ингредиент для выживания в республике»;
  • Евгений: «Без бухла тут жить просто невозможно»;
  • Герман: «Пусто так, ибо все валят отсюда»;
  • Андрей: «"Амстор" в таком состоянии уже четыре года. Сейчас стало еще хуже. Четыре года распродается?»;
  • Татьяна: «Куда мы катимся или уже докатились!».

При этом есть и дончане, придерживающиеся иного мнения. «Конечно, пустой город, пустой магазин. Показали бы лучше стоянку перед Континентом в предновогодние дни. Вот где цены до небес, а гребли чуть ли не лопатами. Видать, от плохой жизни. Чтоб взять напоследок и свалить», – пишет Анна.

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