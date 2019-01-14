Порошенко рассказал, сколько оружия и военной техники получила украинская армия (Инфографика). Новости

Около 26 тыс. единиц оружия и военной техники получила украинская армия от государственного концерна «Укроборонпром» с начала военного конфликта. Об этом сегодня, 14 января, на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«За последние 5 лет мы не просто возродили наши Вооруженные силы, а превратили их в одну из наиболее эффективных армий в Европе. Вышколенные ребята готовы в любой момент защитить свою страну. И это стало возможным не только благодаря высокому боевому духу, но и современному мощному вооружению», – отметил Порошенко.

«Около 26 тыс. единиц оружия и военной техники получила наша армия от государственного концерна "Укроборонпром" за все время военной российской агрессии против Украины. И мы будем продолжать усиливать боевые способности украинской армии, чтобы защитить наше государство», – добавил он.