Начаты аварийно-восстановительные работы на водоводе «Горловка – Торецк». Новости

Сегодня утром, 14 января, начаты аварийно-восстановительные работы на водоводе «Горловка – Торецк». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В пресс-службе напомнили, что 12 января в 07:35 в Главное управление поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе «Горловка – Торецк» диаметром 900 мм. В результате увеличения потерь воды, Горловской фильтровальной станцией № 2 остановлена подача воды по водоводу «Горловка - Торецк».

В результате остановки подачи воды по водоводу, без централизованного водоснабжения остаются г. Торецк (32873 чел., 16 877 абонентов)., г. Железное (3021 чел., 2145 абонентов), пгт Северное (5937 чел., 3808 абонентов) и пгт Южное (982 чел., 614 абонентов), всего 42813 человек (23444 абонента).

13 января проведено заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС, принято решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня. Для подвоза питьевой и технической воды в Торецке находятся силы и средства от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

В течение 13 января спасателями осуществлен подвоз 128 куб. м технической воды и 33 куб. м питьевой воды. Всего с начала привлечения осуществлен подвоз 167 куб. м технической и 33 куб. м - питьевой воды.

«13 января был обнаружено место порыва. В 09:05 14 января начато проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе», – отметили в пресс-службе.

От Главного управления привлечено 9 единиц техники и 35 человек личного состава.