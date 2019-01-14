В Донецке иномарка влетела в забор и перевернулась (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке иномарка влетела в забор и перевернулась. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что это ДТП произошло 13 января в Буденновском районе города. «Водитель автомобиля Opel не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание авто. В результате ДТП 18-летняя девушка-пассажир получила телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Всего в «ДНР» за минувшие выходные зафиксировали 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека, и еще 6 дорожных аварий без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения.

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