В Украине будет действовать посол ООН. Новости

В Украине будет действовать посол Организации Объединенных Наций, но для этого придется пересмотреть подписанное в 1992 году соглашение между Украиной и ООН. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в своей статье для издания «Зеркало недели».

«С 2019 года в системе ООН внедряется так называемый "институт послов". Теперь резиденты-координаторы будут непосредственно подчиняться генеральному секретарю ООН и будут считаться самыми высокими представителями системы ООН в офисах стран. Их мандат будет предусматривать не только реализацию программ развития, как это было до недавнего времени, но и улучшение общей координации между агентствами системы ООН и, возможно, самое главное – поддержку правительств для предотвращения кризисов (гуманитарных, в сфере безопасности, политических, техногенных)», – рассказал Ельченко.

«Более широкие полномочия резидентов-координаторов должны помочь генеральному секретарю держать руку на пульсе на местах с целью оперативного реагирования. Соответственно, требования и ответственность ООН тоже будут усиливаться», – добавил представитель Украины при ООН.

Ельченко также рассказал, что для эффективного противодействия современным мировым угрозам нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с 2017 года начал проводить реформу этой международной организации, результаты которой уже есть.

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