В минувшем году СБУ изъяла более тысячи единиц оружия. Новости

В 2018 году Служба безопасности Украины изъяла более тысячи единиц оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе также рассказали о количестве изъятых боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

«В 2018 году СБУ изъяла 1064 единицы огнестрельного оружия, 15878 боеприпасов, 576130 патронов, 159,5 кг взрывчатых веществ и 250 самодельных взрывных устройств, которые могли быть использованы для террористической деятельности», – проинформировали в СБУ.

Инфографика: пресс-центр СБУ