Контингент приезжал разный: Ходаковский о преступлениях россиян в «ДНР». Новости

В «ДНР» под прикрытием «ополчения» занимались грабежами и другими преступлениями, в частности граждане России. Об этом в ходе интернет-конференции заявил местный оппозиционер, экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР», экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский.

«Кто служил в "Востоке", тот знает, что у нас существовала внутренняя безопасность. У нас было силовое подразделение и оперативное, основная задача которых не только выявлять происки противника, но и любые преступные действия в среде ополчения. И вы знаете, сколько людей было выдворено из "Востока", это были и россияне», – сказал он.

По его словам, в «ДНР» брали россиян в «ополчение», но через некоторое время они себя дискредитировали. «И таких случаев было достаточно много. Мы либо на границу вывозили, жали руки и закрывали въезд, либо вывозили вплоть до Ростова – и такие прецеденты были. Контингент приезжал разный, и мотивы у людей были не всегда светлые», – заявил Ходаковский.

«Люди, которые уже покинули ряды "Востока", занимались банальными грабежами, разъезжали на автомобиле с эмблемами "Востока" по заправкам, грабили. Во-первых, они дискредитировали подразделение, во-вторых, они уже не служили в "Востоке". А сейчас это преподносится как, люди, дескать, искали возможности поддержать боевые подразделения, раздобыть топливо. Это не соответствует истине», – добавил он.

Он добавил, что в «ДНР» старались сохранить «лицо ополчения светлым и чистым». «Но прецедентов, когда от действий ополчения страдало местное население, было предостаточно. Статистика уголовных преступлений, которые совершались ополченцами, была очень удручающей», – отметил экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток».

Ранее Ходаковский заявлял, что до сих пор «не по доброй воле» находится в России, откуда его не выпускают в «ДНР». Он рассказал о коррупции на «республиканских» контрольно-пропускных пунктах, о диктате и монополии в промышленном секторе, о содержании «на подвалах ДНР» российских «добровольцев» и системе «откатов» в «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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