Более 800 мирных жителей подорвались на минах на Донбассе, – посол Украины в Австрии. Новости

С начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на взрывных устройствах пострадали 833 мирных жителя. Об этом 13 января поздно вечером на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.
«833 местных жителя наступили на наземные мины на Донбассе с тех пор, как Россия принесла войну в Украину», – написал Щерба.
«Проблема наземных мин может сохраняться десятилетиями», – добавил он.
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