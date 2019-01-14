В «ДНР»: Два убийства произошли в Горловке. Новости

В центре неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) на почве ревности произошли два убийства. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что оба преступления совершены в Центрально-Городском районе города. В одном из случаев в «полицию» поступило сообщение о семейном конфликте. «В комнате был обнаружен труп мужчины 1982 года рождения со следами насильственной смерти», – говорится в сообщении.

«Установлено, что семейная пара пригласила к себе в гости знакомого отметить праздник. После большого количества выпитого спиртного гость стал оказывать знаки внимания хозяйке квартиры, чем вызвал возмущение ее гражданского мужа. На почве ревности нетрезвый мужчина схватил нож и перерезал горло оппоненту», – заявили в «полиции».

В втором случае – умер мужчина 1978 года рождения. «К хозяйке жилища пришел родственник, у которого возник конфликт с сожителем женщины. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 34-летний подозреваемый набросился на потерпевшего и стал избивать руками и ногами, после чего скрылся с места происшествия. Избитому мужчине сожительница вызвала "скорую помощь", однако пострадавший умер до прибытия бригады», – утверждают в «МВД ДНР».

Оба подозреваемых в убийствах арестованы, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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