Жительница Краматорска стала делегатом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы . Новости

Жительница Краматорска (Донецкая обл.) Карина Радченко, которая родилась и выросла в Краматорске, а в настоящее время учится в магистратуре Института международных отношений Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко, стала делегатом на 36 и 37 сессию Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.

В 21 год девушка является победителем Международного языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко, соавтором законопроектов ВРУ в сфере энергоэффективности и образования, а еще успела поработать в Институте Экономики Промышленности Национальной Академии Наук Украины.

«Одно из важнейших направлений для меня – это создание благоприятных условий для развития и реализации молодежных инициатив. Опыт послевоенной Японии, когда более 80% ассигнований госбюджета было выделено на сферу образования и инноваций, "экономическое чудо", как результат, доказали, что в самых сложных ситуациях, поддержка молодежи – основа долгосрочной успеха. В нашем случае, эта историческая параллель должна учитываться местными и региональными властями, которые должны сбалансировать недостаточное внимание к этим сферам на государственном уровне. Важно стремиться к обеспечению равных прав и возможностей для мужчин и женщин и препятствовать всевозможным формам дискриминации. Остро стоит проблема социальных гарантий для внутренне перемещенных лиц, которая была на повестке дня во время 35 сессии Конгресса. Одна из моих инициатив, как делегата, это создание образовательной политико-общественной платформы, участниками которой станут молодые лидеры, в том числе временно перемещенные лица и женщины. Это окажет позитивное целевое влияние на преодоления гендерного дисбаланса, а также социальную реинтеграцию ВПЛ», – рассказала Карина Радченко.