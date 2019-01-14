Пожилая мариупольчанка отдала мошенникам почти 22 тыс. грн. Новости

Пожилая жительница Мариуполя (Донецкая обл.) за несколько дней перечислила мошенникам почти 22 тыс. грн за участие в «беспроигрышной акции». Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась 72-летняя жительница Центрального района города, которая сообщила, что перечислила мошенникам 21 990 грн.

Как оказалось, в конце декабря мариупольчанке позвонила неизвестная женщина, которая сообщила о возможности участия в беспроигрышной «акции», вознаграждением в которой являются 45 тыс. грн.

Но для того, чтобы принять участие в «розыгрыше» нужно перечислить более 5 тыс. грн.

«Доверчивая женщина согласилась и перечислила на банковский счет неизвестной указанную сумму. Через некоторое время женщине снова позвонила якобы представитель "компании" по проведению "акции" и сообщила о необходимости перечислить еще 6 тыс. грн. Потерпевшая перечислила деньги и продолжила ждать своего выигрыша. На следующий день женщине снова позвонили из "компании" и сообщили, что она получит 45 тыс. грн сразу, как только перечислит на указанный банковский счет еще более 10 тыс. грн. Потерпевшая перечислила указанные деньги, но выигрыша так и не дождалась – телефоны компании уже были заблокированы», – рассказали в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

«Правоохранители еще раз предостерегают – не следует быть слишком доверчивыми. Кем бы ни представлялись неизвестные: мобильными операторами, правоохранителями, работниками банка или других госучреждений, прежде чем выполнять их условия, следует убедиться в достоверности информации. Во всех сомнительных ситуациях проявляйте бдительность и здравый смысл», – добавили в пресс-службе.