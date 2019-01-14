Марина Курапцева: Старость в оккупации – мифы и реальность. Блоги

«Они получают по две пенсии и хорошо живут» – такое часто говорят о пенсионерах Донбасса, оставшихся за линией разграничения. И, так как аргументов, направленных против населения Донецкой и Луганской областей (в основном, как раз против пенсионеров) предостаточно, предлагаю рассмотреть ситуацию с другой точки зрения.

Не все пенсионеры в «Л-ДНР» получают и украинскую, и местную пенсии. К сожалению, иногда у пенсионеров из «Л-ДНР» нет возможности предпринять шаги, предлагаемые украинским государством для возобновления гарантированных Конституцией выплат: отсутствует регулярное транспортное сообщение, поездки опасны по причине боевых действий, в конце концов – нет сил или средств для регулярных «путешествий».

Есть и другие препятствия, напрямую связанные с действиями «администраций». Например, жители неподконтрольного Украине г. Енакиево (Донецкая обл.) сообщают о том, что в соответствии с недавним «распоряжением властей», в «ДНР» ужесточили меры, применяемые к гражданам, имеющим задолженность по оплате коммунальных услуг. Так, по словам жителей города, если на должника оформлены две квартиры, то одна из них может быть «конфискована государством» в счет оплаты долга. Если же квартира одна, то должник становится «невыездным» из «республики» – вплоть до погашения задолженности.

И это только один из примеров. Блокпосты со стороны «Л-ДНР» часто закрываются без объяснения причин, и люди не могут попасть на «большую землю», или же ночуют в буферной зоне, рискуя попасть под обстрел, серьезно пострадать или даже погибнуть. Не все могут позволить себе подобные риски, особенно, если речь идет о людях, на попечении которых находятся родственники или близкие с инвалидностью, иждивенцы, недееспособные люди, требующие постоянной заботы и внимания.

Также местные жители напоминают о том, что не все получают местные пенсии. К слову, в декабре 2018 года местная пенсия в «ДНР» не превышала 5 тыс. руб. (2 тыс. грн). К слову, в «республике» по сей день пытаются убедить людей по обе стороны линии разграничения в том, что средства якобы выделяются из «местного бюджета», отрицая причастность России к управлению оккупированными ею территориями Донбасса. На этом фоне особенно цинично звучат предложения некоторых украинцев: «Пусть население неподконтрольных территорий направит претензии к России, раз уж получает от России пенсии». Так вот, получают эти пенсии далеко не все.

Автору текста известно, что многие граждане, находящиеся за линией разграничения, тратят российские выплаты на нужды украинских волонтеров, находя способы передать средства, при этом довольно сильно рискуя. Впрочем, это не секрет – такие примеры время от времени указываются в открытых источниках.

Для восстановления выплат необходимо проходить ряд регулярных процедур. Пенсии и другие выплаты пенсионерам неподконтрольного Донбасса даются нелегко.

Далеко не у всех украинских пенсионеров, по воле судьбы оказавшихся за линией разграничения, есть силы приехать на мирную территорию, оформить справку внутренне перемещенного лица (без которой получение любых выплат невозможно), и регулярно приезжать для прохождения процедур верификации и идентификации переселенцев. Такие проверки могут быть как согласованными заранее, так и внезапными, – все зависит от конкретного человека или правил в отдельном УТСЗН.

Например, специалист социальной службы может пригласить переселенца подписать соответствующие документы прямо в кабинете. А может и нагрянуть во время рабочего дня, оставив в дверях извещение, что выплаты приостановят на основании отсутствия переселенца по месту временного проживания, указанному при оформлении справки внутренне перемещенного лица.

Кроме того, государство может приостановить выплаты переселенцу, который пересек государственную границу, или же пробыл на оккупированной территории дольше, чем «положено».

В принципе, приостановить выплаты могут и без особых причин, например, по ошибке. Это тоже полностью зависит от «человеческого фактора».

Многие жители мирных территорий Украины даже не подозревают о том, что в отношении переселенцев применяются подобные механизмы. Между тем, напомним: украинская Конституция гарантирует получение пенсий и других выплат каждому гражданину Украины. Тем не менее, правительство продолжает применять антиконституционные постановления, ущемляя права переселенцев.

Пенсионеры с неподконтрольных территорий подвергаются постоянному психологическому давлению. Я бы употребила даже более сильное слово – прессингу. Как иначе назвать то, как в украинских медиа обыгрывается термин «пенсионный туризм»? Неимоверно цинично выглядит такое отношение, – при том, что речь идет о гражданах Украины в оккупации, лишенных прав и свобод, и порой рискующих жизнью и здоровьем, чтобы пересечь линию разграничения и получить свои законные выплаты.

Кроме того, украинской аудитории в течение пяти лет навязывается мысль о том, что пенсионеры из Донбасса «виноваты в войне», и поэтому якобы следует лишить их пенсий и других социальных выплат. Но, во-первых, граждане Украины не могут быть виновными в российской агрессии (или у нас российская агрессия – или война с донецкими бабушками), а, во-вторых, никакие убеждения не могут являться причиной для прекращения гарантированных Основным Законом выплат.

Особенно жестоко подобное отношение к пенсионерам, живущим в так называемой «серой зоне», многие из которых не имеют сил, средств и возможности добраться до мирной территории и оформить выплаты. Такие люди выживают только за счет собственных огородов, домашних хозяйств, а также гуманитарной помощи, которую доставляют волонтеры (также рискующие попасть под обстрел или наткнуться на «растяжку»).

Эти примеры перечисляются с целью продемонстрировать цинизм вовсе не жителей свободных территорий, а кремлевских и прокремлевских пропагандистов. Именно они за пять лет перенасытили украинское информпространство страшилками о «плохом Донбассе» и «поклонниках Путина» среди пенсионеров Донецкой и Луганской областей. Остальное сделала война – регулярно изучая кровавые сводки с фронта, граждане не так остро реагируют на бедствия мирного населения (с учетом того, что пропагандисты «назначили» людей в оккупированных зонах врагами Украины). Возможно, ради спасения страны, ради спасения украинцев в оккупации стоит попытаться противостоять пропаганде? Особенно, если эта пропаганда работает на Кремль.

Кроме того, стоит задуматься и над тем, что защита прав населения неподконтрольных территорий, что вполне естественно, гарантирует и защиту прав населения мирной Украины, поскольку страна – это единый организм, и не стоит тешить себя мыслью о том, что «война меня не касается, а пенсионеры Донбасса – тем более». Помните – «Когда они пришли за мной – уже некому было заступиться за меня»?

Марина Курапцева, независимая журналистка, переселенка из Енакиево

для РПД «Донецкие новости»

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