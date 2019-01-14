Названа причина смертельного пожара в Краматорске. Новости

Причиной смертельного пожара в Краматорске (Донецкая обл.) стало неосторожное обращение с огнем. Правоохранителями по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«13 января в 10:15 в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о пожаре в частном доме. На месте происшествия ликвидацией огня уже занимались сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. После ликвидации пожара, в комнате был обнаружен труп краматорчанина, 1931 года рождения. В ходе проверки было установлено, что мужчина погиб в результате неосторожного обращения с огнем», – сказано в сообщении.

В настоящее время полицией проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства трагедии.