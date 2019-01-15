Правозащитница рассказала о главной проблеме с заложниками в «Л-ДНР». Новости

В «ДНР» и «ЛНР» абсолютно не контролированная ситуация с заложниками, и у правозащитников нет инструментов, чтобы повлиять на нее, чтобы защитить права граждан. Об этом рассказала координатор проекта «Медийная инициатива за права человека» Мария Томак.

«Люди, которые пребывают в незаконном заключении на Донбассе, которые удерживаются, по сути, в качестве заложников, они вообще забыты. Это отдельный вопрос, отдельная проблема», – сказала она.

По ее словам, у заключенных в тюрьмах «Л-ДНР» де-факто другой статус, чем у заключенных на территории АР Крым и РФ. «Если по Крыму и РФ Россия признает, что это она преследует таких лиц, наших граждан, то ОРДЛО* – это совершенно иная история. По сути, там эти люди – заложники незаконных вооруженных формирований. Мы не можем привлечь адвокатов, чтобы они их посещали, там нет украинских консулов, в отличие от территории РФ», – рассказала Томак.

Она отметила, что можно выделить несколько категорий украинских заложников. «Если говорить об ОРДЛО, я бы разделяла военнопленных – наши военные, которые попали в плен в результате боевых действий, и гражданских заложников», – говорит правозащитница.

«В ОРДЛО почти каждый день появляются новые заложники: и среди гражданских, и среди военных… В ОРДЛО все очень сложно. Мы понимаем, что де-факто эта территория оккупирована РФ, но Россия не признает свой контроль над ней, что все значительно осложняет. Как там работать, у нас нет ответа на этот вопрос… Мы отслеживаем ситуацию и собираем информацию о тех, кто там удерживается. Сейчас мы насчитали 105 человек, которых мы идентифицировали. Конечно, этим занимаются спецслужбы, СБУ, а мы ведем параллельную работу по идентификации, пытаемся общаться с родственниками», – добавила она.

По информации правозащитников, в «ЛНР» используют принудительный труд заключенных, которых заставляют работать на тяжелых работах бесплатно и под угрозой физического насилия. Кроме того, через места лишения свободы, расположенные на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, проходит наркотрафик из России и Крыма.

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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